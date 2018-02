Golden Reel: la vittoria a Dunkirk e Blade Runner 2049

La Motion Pictures Sound Editors ha proclamato i vincitori della 65ma edizione degli, durante la cerimonia tenutasi al Westin Bonaventure Hotel di L.A., che assegna i riconoscimenti al miglior montaggio sonoro. Per quanto riguarda il settore cinematografico sono stati premiati, tra gli altri,

Altri riconoscimenti sono stati assegnati a The Greatest Showman e The War - Il Pianeta delle Scimmie, con Kathryn Bigelow che si è aggiudicata il Filmmaker Award e John P. Fasal il Career Achievement.

Riconoscimenti anche per Coco, Loveless e Jane.

Ricordiamo che sia Blade Runner 2049 che Dunkirk sono nominati agli Oscar come miglior montaggio sonoro e mixaggio sonoro insieme a Baby Driver, La forma dell'acqua e Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Domenica, a Londra, Dunkirk ha vinto il BAFTA al miglior suono ed è tra i favoriti per la vittoria agli Academy Awards.

Kathryn Bigelow ha dichiarato:"L'arte ha il potere d'ispirare la nostra cultura ed è imperativo che si debbano scegliere soggetti difficili. Al team del sonoro e alla sua comunità: date voce ai nostri pensieri, alle nostre aspirazioni e alle nostre speranze". Concludendo il discorso la Bigelow ha ricordato gli studenti di Parkland, in Florida, sede di una sparatoria che ha causato la morte di 17 persone.

Ecco tutti i vincitori dei settore cinematografico ai Golden Reel 2018:



FILMMAKER AWARD



Kathryn Bigelow

CAREER ACHIEVEMENT AWARD



John P. Fasal

OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN SOUND EDITING - ANIMATION SHORT FORM



Overwatch - Honor and Glory (Blizzard Entertainment)



OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN SOUND EDITING - STUDENT FILM



Homegrown - (National Film and Television School)



OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN SOUND EDITING - SPECIAL VENUE



Carne y Arena (Legendary Entertainment)



OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN SOUND EDITING - EFFECTS / FOLEY



Blade Runner 2049 (Warner Brothers)



OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN SOUND EDITING - DIALOGUE / ADR



War for the Planet of the Apes - 20th Century Fox



OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN SOUND EDITING - MUSIC SCORE



Dunkirk - Warner Brothers



OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN SOUND EDITING - MUSICAL



The Greatest Showman - 20th Century Fox



OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN SOUND EDITING - FOREING LANGUAGE FEATURE



Loveless - Sony Pictures Classics



OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN SOUND EDITING - FEATURE DOCUMENTARY



Jane (National Geographic)



OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN SOUND EDITING - FEATURE ANIMATION



Coco - Disney

I premi anticipano di una decina di giorni la Notte degli Oscar, in programma tra il 4 e il 5 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles.