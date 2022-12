I Golden Globes tornano a casa: la NBC trasmetterà la serata condotta da Jerrod Carmichael

I Golden Globe ritornano sulla NBC. Dopo essersi presi un anno sabbatico per gli scandali di razzismo e sessismo che avevano macchiato i giornalisti della Hollywood Foreign Press Association, i Golden Globe ritornano "a casa" con un nuovissimo conduttore e la voglia di rimette al centro lo show.

Nonostante tutto, il ritorno dei Golden Globes in tv è ancora fortemente condito da un sentimento di sfiducia nei confronti della HFPA. La rivoluzione interna all'associazione che ogni anno elegge i migliori prodotti cinematografici e televisivi, ha sortito risultati abbastanza positivi ma comunque continuano a rimanere enormi i dubbi sull'operato della giuria. La presidente Helen Hoehne ha raccontato l'impegno messo per rendere l'associazione "più egualitaria e capace di rappresentare tutti".

Mentre Brendan Fraser ha detto che non parteciperà ai Golden Globes per rimanere coerente con il proprio passato di persona che ha subito abusi nell'ambiente, la NBC ha ufficializzato il ritorno dei premi in diretta tv il 10 gennaio 2023, annunciando anche il nome del presentatore. A condurre la serata sarà Jerrod Carmichael, famoso negli USA per degli speciali comici realizzati per la HBO.

Questa notizia arriva dopo che Chris Rock ha detto di aver rifiutato la conduzione dei Golden Globes 2023. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!