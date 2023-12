Golden Globes, svelato il presentatore della cerimonia del 2024!

I Golden Globes non sono mai stati una cerimonia semplice e le difficoltà avute soprattutto nell'ultimo periodo nel ricercare un presentatore sono la conferma. Dopo che lo scorso anno la cerimonia è stata introdotta e guidata da Jerrod Carmichael, quest'anno la scelta è caduta su Jo Koy.

Anche questa volta si è puntato su un comico "emergente" sull'onda dell'anno scorso dove, lo stesso Carmichael fece sul palco dei Golden Globes un monologo riguardo i "dubbi" della scelta di un comico di colore dopo le enormi polemiche dell'anno precedente riguardo il tema razziale. I Golden Globes sono reduci, infatti, da un anno di stop nel 2022 a causa di diversi scandali che hanno coinvolto l'intera Hollywood Foreign Press Association su tematiche che interessavano la discriminazione di genere e il razzismo.

Dopo che è stata svelata la data ufficiale della cerimonia dei Golden Globes 2024, è arrivato anche il primo commento di Jo Koy che si è dimostrato più che entusiasta di calcare un palco di quel tipo. "Ho calcato molti palcoscenici in tutto il mondo nella mia carriera, ma questo sarà davvero speciale" ha detto il comico dopo l'annuncio ufficiale di Helen Hoehne, presidente del premio e dell'associazione che li consegna. "Non vediamo l'ora di vedere cosa ha in serbo per le star in sala e per il pubblico di tutto il mondo. Sappiamo che Jo sta portando il suo gioco di serie A" ha commentato.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la prossima edizione, vi sveliamo quali sono stati i distributori che hanno ottenuto più candidature ai Golden Globe 2024.