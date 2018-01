Golden Globes: le star in nero e con la spilla Time's Up contro le violenze sessuali

Tutti sapevano che la tendenza deidi quest'anno sarebbe stata quella d'indossare un abito nero per richiamare alla consapevolezza degli scandali legati alla condotta sessuale portati alla luce nel settore dell'intrattenimento. Tuttavia alcuni potrebbero essere rimasti sorpresi nel vedere le celebrità con le spille Time's Up.

Time's Up è un sito che si occupa d'aiutare le persone colpite da episodi di molestie e violenze sessuali. Il 2017 è stato l'anno in cui le celebrità hanno alzato la voce per condannare chi nell'industria si è macchiato di azioni di questo genere. Ai Golden Globes molti degli accusati erano assenti, compreso ovviamente Harvey Weinstein.

Le celebrità, nei loro discorsi e durante le interviste, si sono affrettate a segnalare la cosa e parlare di un cambiamento.

Il sito è stato creato il 1° gennaio 2018, inviando un chiaro messaggio: il nuovo anno non cancellerà il ricordo di nessuna di queste accuse. Time's Up si occupa anche di chi ha subito abusi e non è affatto una star di Hollywood.

Molte donne comuni hanno scritto al sito descrivendo le molestie che sono o sono state costrette a subire, elogiando le celebrità per aver alzato la voce su questo problema. Time's Up va oltre la fama ed estende il messaggio alle persone comuni.

Una parte importante del sito è la gestione di un fondo di difesa legale per le persone che intendono affrontare i loro molestatori in tribunale. Il fondo è aperto a chiunque possa fare una donazione. Molte celebrità hanno contribuito al lancio del fondo, tra cui Taylor Swift, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Justin Timberlake e Cate Blanchett.