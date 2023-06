I Golden Globes venduti, l'Hollywood Foreign Press cessa di esistere

I Golden Globes sono stati venduti a seguito dello scioglimento della Hollywood Foreign Press Association. La Penske Media Corporation ha già acquisito i diritti per portare in scena i premi per il cinema e per la televisione mentre i membri del comitato giornalistico sono stati riassegnati a un nuovo ruolo atto a far crescere i Golden Globes.

Avevamo riportato, prima degli ultimi premi, tutte le candidature snobbate dai Golden Globes 2023, premi internazionali che, in attesa dei lavori per la prossima edizione, hanno cambiato improvvisamente proprietà.

I membri della defunta Associazione della Stampa Estera, che si occupava di assegnare i Golden Globes, entreranno a fa parte di una nuova entità ancora da definire che servirà a spingere il marchio dei premi e si occuperanno di visionare film e spettacoli televisivi, di produrre materiale promozionale, di scrivere articoli per il sito web e di prendere parte alle votazioni. Non è ancora chiaro se potranno continuare a lavorare come freelance per pubblicazioni all’estero.

Il nuovo assetto dei premi avviene dopo lo scandalo del 2021 dovuto alla scoperta da parte del Los Angeles Times che l’H.F.P.A. (Hollywood Foreign Press Association) non aveva membri di colore e dopo la decisione a tal proposito della NBC di cancellare l’edizione del 2022.

Questo era stato solo l’ultimo scandalo che aveva riguardato l’Associazione della Stampa Estera, considerata a più riprese poco seria e trasparente. Già negli anni ’60 la Federal Communications Commission aveva sospeso temporaneamente la trasmissione dei premi affermando che ingannasse il pubblico a proposito della determinazione dei vincitori. Durante gli anni ’90 e 2000 i Golden Globes erano stati manovrati da Harvey Weinstein in diversi modi.

Hollywood ha smesso di accettare le tante mancanze organizzative dell’associazione nel 2021 dopo che la questione George Floyd aveva aperto le porte a una fervente discussione nazionale sul razzismo.

In attesa di capire se il nuovo riassetto dell’organizzazione che sta dietro la premiazione riuscirà a dare nuova credibilità ai premi, vi ricordiamo tutti i vincitori dell’edizione 2023 dei Golden Globes.