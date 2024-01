Golden Globes, reunion tra Mark Hamill e Natalie Portman: 'Ho incontrato mia madre'

Una piccola reunion a tema Star Warssi è verificata durante la cerimonia dei Golden Globes di quest'anno: quella tra Luke Skywalker e Padmé Amidala! Hamill ha condiviso un tenero momento con Natalie Portman, che nella trilogia dei prequel interpreta proprio la madre di Luke.

Mark Hamill ha pubblicato la foto con Natalie Portman sul suo profilo X con la scherzosa didascalia: "Finalmente ho incontrato mia "madre" grazie ai @goldenglobes". La foto ritrae Hamill e Portman posare sorridenti uno di fianco all'altra: Portman indossa un abito di paillettes di Dior, brand di cui è stata per anni l'ambasciatrice, mentre Hamill indossa un completo in total black.

Portman era presente alla cerimonia in quanto candidata come migliore attrice protagonista in una commedia per il suo ruolo in May December di Todd Haynes (qui il trailer del film Netflix). Il film di Haynes era anche candidato nelle categorie di miglior attore non protagonista (Charles Melton), migliore attrice non protagonista (Julianne Moore), e miglior film o commedia musical.

Mark Hamill era presente ai Golden Globes nel ruolo di presentatore: il celebre attore di Star Wars ha presentato i premi della categoria Cinematic and Box Office Achievement, la nuova categoria introdotta quest'anno per i film campioni di incassi. In questa categoria ha trionfato Barbie di Greta Gerwig, che si è aggiudicata anche il premio come miglior canzone originale con What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas. Per scoprire chi ha trionfato nelle altre categorie date un'occhiata al nostro articolo sui vincitori dei Golden Globes 2024.