Golden Globes, la HFPA sull'esclusione di registe donne: 'Votiamo i film, non il genere'

In settimane sono state diramate le nomination ai Golden Globe 2020, e ovviamente negli Stati Uniti è subito scoppiata la polemica a causa della mancanza di cineaste donne rappresentate nelle varie categorie.

Tuttavia, il presidente dell'Hollywood Foreign Press Association Lorenzo Soria ha difeso la mossa affermando che l'organizzazione vota in base al film, non al genere. "Quello che è successo è che non votiamo per genere. Votiamo per film e risultati ottenuti", ha detto Soria a Variety.

Alcune delle principali registe donne escluse sono Lulu Wang (The Farewell), Greta Gerwig (Piccole donne), Lorene Scafaria (Hustlers), Olivia Wilde (Booksmart) e Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood). Al contrario, l'HFPA ha nominato nella categoria dei migliori registi Bong Joon Ho (Parasite), Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (The Irishman) e Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood).

"Ogni anno c'è qualcuno viene lasciato fuori", ha detto a Variety Barry Adelman, uno dei produttori esecutivi dei Globes di quest'anno. "Ci sono così tanti talenti, forse dobbiamo espandere il numero di slot in modo che più persone possano rientrare in competizione. Penso anche però che se guardiamo altre categorie ... molti grandi spettacoli televisivi sono stati creati da donne, quindi penso che ci sia una buona rappresentazione. Forse in un paio di quelle categorie, le cose potrebbero essere diverse. Vedremo cosa accadrà l'anno prossimo."

Solo cinque donne sono state nominate per la regia nella storia di 77 anni dei Golden Globes: la più recente è stato Ava DuVernay (Selma) nel 2015, mentre prima di lei arrivarono Barbra Streisand, Jane Campion, Sofia Coppola e ovviamente Kathryn Bigelow.

Ricordiamo che oggi arriveranno le nomination per i SAG Awards. Scoprite cosa è successo alla nomination per Kathy Bates.