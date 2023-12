Golden Globes, quale distributore ha ottenuto più nomination?

Warner Bros domina i Golden Globes: con Barbie,migliore incasso del 2023e la serie tv Succession, si aggiudica il maggior numero di nomination all'ambito premio statunitense. Ma non è il solo distributore a poter vantare una certa quantità di candidature.

Se tra le categoria dedicata ai film e quella delle serie tv Warner Bros Discovery ha accumulato un totale di ben 35 nomination, anche Netflix e Disney non sono da meno. Netflix si è guadagnato un totale 28 candidature: grazie a May December nella sezione cinema, con 4 candidature, e a The Crown e Beef per le serie tv, con rispettivamente quattro e tre nomination.

Disney si piazza al terzo posto di questa classifica con 27 candidature, anche grazie alle 5 candidature di The Bear e Only Murders in the Building. Ma nel campo delle serie tv è HBO/Max a dominare con un totale di 17 candidature, superando anche Netflix. A24 e Universal, che secondo alcune voci starebbe per acquistare la Warner, finiscono al secondo posto per quanto riguarda i film con 11 nomination.

Altri distributori che compaiono nelle candidature sono: NBC Universal (Universal, Focus Feature, Peacock), Paramount Global (Paramount Pictures e Paramount+), Amazon (Amazon MGM Studios, Prime Video, Amazon Freevee) e AppleTV+.

Ecco una piccola pagella che riassume lo scenario dei Golden Globes dal punto di vista dei distributori:

Film

Nomination per distributore (2 o più)

Netflix - 13

Warner Bros - 12

A24 - 11

Universal - 11

Searchlight Pictures - 8

Apple Original Films - 7

Amazon MGM Studios - 4

Neon - 4

Sony Pictures Releasing - 4

Focus Feature - 3

Walt Disney Studio Motion Pictures - 3

Mubi -2

Televisione

Nomination per distributore (2 o più)