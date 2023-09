Golden Globes, arrivano due nuove categorie: una sembra pensata per i cinecomic!

I Golden Globes hanno annunciato due nuove categorie per i premi del 2024: stiamo parlando dei risultati cinematografici e al box office da un lato, al miglior cabarettista televisivo dall'altro. I nominativi inglesi, invece, sono "Cinematic and Box Office Achievement in Motion Pictures" e "Best Stand-Up Comedian on Television".

La prima categoria includerà non soltanto le pellicole con i miglior guadagni commerciali e le più viste, ma anche quelle che hanno ricevuto un considerevole appoggio da parte del pubblico – a cui si aggiungono i contenuti più eccezionali; mentre la seconda riconoscerà il lavoro di un attore-comico sulla base di una sua performance individuale o in gruppo.

L'ultima cerimonia – giunta nel 2023 all'ottantesima edizione – si è tenuta lo scorso 10 gennaio presso il Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, California, e ha premiato film come The Fabelmans (miglior film drammatico), Gli spiriti dell'isola (miglior film commedia o musicale) e James Cameron (miglior regista per Avatar - La via dell'acqua). Altrettanto ben accolti sono stati Elvis, Babylon ed Everything Everywhere All at Once; senza dimenticare tutte le serie vincitrici ai Golden Globe 2023, tra cui spicca il popolarissimo House of the Dragon – spin-off de Il Trono di Spade.

Sul fronte attoriale , ricordiamo Brendan Fraser (The Whale), Ana de Armas (Blonde) e Ralph Fiennes (The Menu). Per approfondire l'argomento, ecco tutte le nomination nei Golden Globes 2023.

E voi cosa ne pensate? Queste due nuove categorie contribuiranno a rendere il sistema di premiazione sempre più articolato, o finirebbero col sortire l'effetto opposto, cioè diluirlo eccessivamente? Fatecelo sapere nei commenti!