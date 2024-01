Golden Globes 2024, via alle scommesse: ecco le previsioni dei bookmakers!

Con l'inizio della stagione dei primi inizia anche quello che è il periodo preferito dell'anno di coloro che, annualmente, scommettono sulle possibili vittorie. Con i Golden Globes 2024 sono, ovviamente, i bookmaker hanno iniziato a rendere i noti i favoriti e i nomi più quotati per la vittoria.

Cercare di prevedere vittorie ai Golden Globes molto spesso risulta essere difficilissimo. Nel corso degli anni, infatti, si è confermato essere un premio molto politico dove, a volte, oltre l'effettivo talento dell'interprete conta tantissimo anche in valore che una ipotetica vittoria può avere. In attesa della serata, che si prospetta essere una delle più attese della stagione cinematografica, soprattutto dopo l'annuncio della prima trance di presentatori dei Golden Globes, non ci resta che andare ad esplorare le quotazioni e che vittorie hanno pronosticato i bookmakers per l'edizione 2024 di uno dei premi più seguiti dell'anno.

Al momento le tre vittorie date quasi per scontato dagli scommettitori sembrano essere quelle di Emma Stone (Povere Creature), Paul Giamatti (The Holdovers) e Robert Downey Jr rispettivamente per miglior attrice protagonista e attore protagonista in una commedia o film musicale e, nel causo dell' ex interprete dell'MCU, per miglior attore non protagonista per la sua impressionante performance in Oppenheimer. Ottime per gli scommettitori sono anche le possibilità di vittoria di Cillian Murphy (Oppenheimer) e Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) nelle categorie attoriali per il film drammatico, seguiti però a breve distanza dalla coppia Mulligan - Cooper per Maestro. Data a 1.25, invece, il trionfo di Christopher Nolan come miglior regista per Oppenheimer e della pellicola come miglior film drammatico. Nella categoria commedia, invece, è combattutissima la battaglia tra Povere Creature e Barbie entrambe a gara per conquistare la vittoria. A chiudere, invece, sarebbe la vittoria quasi scontata secondo gli scommettitori di Da'Vine Joy Randolph per la sua performance in The Holdovers.

Nel frattempo, vi sveliamo quale distributore ha ottenuto più nomination ai Golden Globes 2024.