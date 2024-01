Golden Globes 2024, ecco i presentatori! Reunion per Suits, c'è anche Will Ferrell

I Golden Globe 2024 si stanno avvicinando e una delle serate di gala più attese dell'anno finalmente porterà nuovamente tantissime star su uno dei red carpet più celebrati al mondo. Come ogni anni sono stati presentati i primi gruppi di attori che presenteranno sul palco candidature e categorie.

Dopo l'annuncio del presentatore dei Golden Globe 2024, sembra che la serata verrà resa memorabile anche dalla presenza di tantissimi interpreti del mondo del cinema e delle serie tv. Alcuni dei momenti più iconici della storia del premio sono stati resi tali proprio grazie alla partecipazione di tantissimi divi che sono stati in grado di trovare il proprio posto e ruolo in una serata così importante per il settore dell'intrattenimento americano.

Nonostante non siano state annunciate tutte le star che presenzieranno e si presenteranno sul palco nel corso della serata, è stato rivelato il primo gruppo di divi che, sicuramente, presenterà dei premi. Uno dei momenti più attesi sarà sicuramente la reunion di Suits, serie che è ritornata in voga su Netflix ad anni dalla sua conclusione. Per celebrare questo successo, saranno presenti sul palco Gabriel Macht e Patrick J. Adams, protagonisti di Suits. Con loro è prevista anche la presenza della vincitrice dell'Oscar Michelle Yeoh e di Will Farrell. Tra i primi nomi presentati ci sono anche quelli di George Lopez, Julia Garner e Justin Hartley.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sulla serata, vi sveliamo le candidature ai Golden Globe 2024. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!