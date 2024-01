Golden Globes 2024, l'host Jo Koy ammette di essere andato male: 'È un palco difficile'

Il lavoro da presentatore dei Golden Globes non ha portato molta fortuna a Jo Koy: la performance dello stand up comedian non ha entusiasmato nè i presenti nè gran parte del pubblico, e Koy sembra esserne consapevole. Durante Good Morning America il conduttore ha dichiarato di avere avuto una "notte sbagliata" mentre conduceva la cerimonia.

"È un'esibizione dura, non mentirò. Volevo dare un po' più di me stesso e non sono stato all'altezza. Questo è tutto" ha dichiarato Koy. "Mi sono divertito. Sapete, è stato un momento che ricorderò sempre. È un pubblico difficile. È stato un lavoro duro, devo dire la verità...starei mentendo se dicessi che non ha fatto male. Sono arrivato a un momento in cui ero tipo "Ah.". Presentare è un compito difficile. Sì, sono uno stand up comedian ma la posizione di conduttore è uno stile diverso. Sono andato e ho fatto quel che mi hanno dato gli scrittori. Avevamo 10 giorni per scrivere questo monologo. È stato un corso intensivo. Sono dispiaciuto, ma devo dire che ho comunque amato quel che ho fatto".

Koy si è anche espresso sulla battuta fatta su Taylor Swift, uno scherzo che la stessa cantante non ha apprezzato, dicendo: "Penso sia stato quando quella su Taylor è risultata un po' piatta...era una battuta strana, credo. Ma era più sull'NFL...stavo cercando di prendere in giro l'NFL usando un inserto e come i Globes non avevano bisogno di farlo. Quindi era più un affondo nei confronti dell'NFL: Ma non è uscito in quel modo." Quando gli viene chiesto se condurrà di nuovo Koy ha aggiunto: "Amo l'arte dello standup. È stato bello avere quest'opporunità ma condurre è una bestia. Questo è tutto".

Un'altra critica mossa a Koy riguarda il suo aver tirato in mezzo gli autori del monologo durante la serata: "Alcune battute le ho scritte io, altre sono state scritte da altre persone.Sì, ho avuto l'incarico dieci giorni fa. Volete un monologo perfetto? State zitti. Mi prendete in giro? Calmiamoci, ho scritto alcune di queste e sono quelle a cui state ridendo".

