Golden Globes 2024, tutti i film candidati: c'è anche Io Capitano di Matteo Garrone!

La chiusura dell'anno in corso vuol dire anche l'apertura della stagione dei premi in campo cinematografico: i Golden Globes faranno come sempre da apripista in tal senso, confermandosi l'appuntamento più atteso sulla strada che ci porterà agli Oscar. Bando alle perdite di tempo, comunque: ecco tutte le nomination.

Anatomia di una cadutaKillers of the Flower MoonMaestroOppenheimerPast LivesLa zona d'interesseAirAmerican FictionBarbieThe HoldoversMay DecemberPovere creatureBradley Cooper, MaestroGreta Gerwig, BarbieYorgos Lanthimos, Povere creatureChristopher Nolan, OppenheimerMartin Scorsese, Killers of the Flower MoonCeline Song, Past LivesBarbiePovere creatureOppenheimerKillers of the Flower MoonPast LivesAnatomia di una cadutaBarbieGuardiani della Galassia Vol. 3John Wick: Chapter 4Mission: Impossible: Dead ReckoningOppenheimerSpider-Man: Across the Spider-VerseThe Super Mario Bros. MovieTaylor Swift: The Eras TourBradley Cooper, MaestroLeonardo DiCaprio, Killers of the Flower MoonColman Domingo, RustinBarry Keoghan, SaltburnCillian Murphy, OppenheimerAndrew Scott, All of Us StrangersAnnette Bening, NyadLily Gladstone, Killers of the Flower MoonSandra Hüller, Anatomia di una cadutaGreta Lee, Past LivesCarey Mulligan, MaestroCailee Spaeny, PriscillaNicolas Cage, Dream ScenarioTimothée Chalamet, WonkaMatt Damon, AirPaul Giamatti, The HoldoversJoaquin Phoenix, Beau Is AfraidJeffrey Wright, American FictionFantasia Barrino, The Color PurpleJennifer Lawrence, No Hard FeelingsNatalie Portman, May DecemberAlma Pöysti, Foglie al ventoMargot Robbie, BarbieEmma Stone, Povere creatureEmily Blunt, OppenheimerDanielle Brooks, The Color PurpleJodie Foster, NyadJulianne Moore, May DecemberRosamund Pike, SaltburnDa'Vine Joy Randolph, The HoldoversWillem Dafoe, Povere creatureRobert De Niro, Killers of the Flower MoonRobert Downey Jr., OppenheimerRyan Gosling, BarbieCharles Melton, May DecemberMark Ruffalo, Povere creatureIl ragazzo e l'aironeElementalSpider-Man: Across the Spider-VerseThe Super Mario Bros. MovieSuzumeWishAnatomia di una cadutaFoglie al ventoIo CapitanoPast LivesLa società della neveLa zona d'interessePovere creatureOppenheimerIl ragazzo e l'aironeLa zona d'interesseSpider-Man: Across the Spider-VerseKillers of the Flower MoonAddicted to Romance, She Came to MeDance the Night, BarbieI’m Just Ken, BarbiePeaches, The Super Mario Bros. MovieRoad to Freedom, RustinWhat Was I Made For?, Barbie