Golden Globes 2023: quando e dove vedere la diretta della premiazione in Italia

Pochi giorni fa sono state annunciate le nomination ufficiali ai Golden Globes 2023, guidate da Avatar: La via dell'acqua, Top Gun: Maverick e The Banshees of Inisherin, ma per quanto riguarda la premiazione?

L’80esima edizione della cerimonia di consegna dei Golden Globes, i prestigiosi premi della HFPA (la Stampa Estera di Hollywood) sarà trasmessa in diretta nella notte fra il 10 e l’11 gennaio, in esclusiva per l’Italia su Sky e in streaming solo su NOW. In gara per le ambite statuette, tradizionalmente considerati i più prestigiosi fra i premi precursori degli Academy Awards, molti dei titoli in onda e in streaming su Sky e NOW, per quanto riguarda le nomination Golden Globes di serie tv: su tutti la già premiatissima agli Emmy seconda stagione di The White Lotus, attualmente in onda su Sky Atlantic (il gran finale è previsto per lunedì 19 dicembre), che concorre fra le migliori miniserie o serie antologiche dell’anno, e ovviamente lo spin-off della serie dei record Il Trono di Spade, il prequel House Of The Dragon, già apprezzatissima dalla critica.

Fra gli attori in lizza si segnalano le nomination di Colin Firth, al centro del true crime targato HBO Max The Staircase, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW, e quella di Kevin Costner, fra i migliori attori protagonisti di una serie drama per la sua performance nei panni dell’ormai iconico John Dutton nell’ultima stagione di Yellowstone, in arrivo con i nuovi episodi su Sky e NOW nel 2023.

I Golden Globes, lo ricordiamo, saranno assegnati nella notte tra il 10 e l'11 gennaio.