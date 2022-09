Golden Globes 2023, Chris Rock ha rifiutato 'una montagna di soldi' per la conduzione

Che Chris Rock sia uno degli uomini del momento per quanto riguarda il mondo dello spettacolo made in USA lo sappiamo ormai da tempo: la polemica scaturita dopo lo schiaffo ricevuto da Will Smith alla scorsa Notte degli Oscar ha fatto sì che si accendessero i riflettori sulla figura del comico, ora inevitabilmente richiestissimo da ogni dove.

Già nelle scorse settimane si era parlato del rifiuto di Chris Rock all'offerta di fare da presentatore anche alla prossima edizione della Notte degli Oscar: rifiuto che, in queste ore, il comico e attore statunitense avrebbe fatto recapitare anche alla Hollywood Foreign Press Association per quanto riguarda i prossimi Golden Globes.

L'associazione avrebbe, secondo un insider, proposto "una montagna di soldi" a Rock per accettare di fare da host all'edizione 2023 dei noti premi cinematografici, ma il diretto interessato sarebbe stato irremovibile. I Globes, ricordiamo, sono stati negli ultimi anni al centro di numerose polemiche per presunti atteggiamenti discriminatori nelle assegnazioni dei premi, al punto da incassare decine di rifiuti lo scorso anno da parte dei papabili conduttori.

Vedremo se Chris Rock tornerà, prima o dopo, a calcare un palcoscenico nelle vesti di host, o se il nostro deciderà (comprensibilmente) di farsi bastare l'esperienza dello scorso anno: certo è, comunque, che anche stavolta trovare un conduttore per i Golden Globes non sarà un'impresa facile.