Golden Globes 2023: Ana de Armas e Quentin Tarantino saranno tra i presentatori

E' quasi tutto pronto per la diretta dei Golden Globes 2023, e come da tradizione a pochi giorni dall'evento sono stati annunciati ufficialmente i presentatori della premiazione.

La scaletta per la cerimonia del 10 gennaio include i nominati Ana de Armas, Jamie Lee Curtis e Niecy Nash così come Ana Gasteyer, Billy Porter, Colman Domingo, Natasha Lyonne, Michaela Jaé Rodriguez, Nicole Byer, Tracy Morgan e il regista Quentin Tarantino. Inoltre, tra gli altri attesi all'evento in presenza ci sono anche Austin Butler (“Elvis”), il team di “The Fabelmans” composto da Steven Spielberg, Michelle Williams e Tony Kushner e, molto probabilmente, Daniel Craig ("Glass Onion: A Knives Out Mystery"), oltre al team dietro il candidato al film d'animazione Turning Red, inclusa la regista Domee Shi, e per finire anche il regista di Decision to Leave Park Chan-wook, il cui ultimo film è candidato al miglior film non in lingua inglese. Nella lista anche Felix Kammerer e Daniel Brühl, star del film Netflix Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Ricordiamo che l’80esima edizione della cerimonia di consegna dei Golden Globes, i prestigiosi premi della HFPA (la Stampa Estera di Hollywood) sarà trasmessa in diretta nella notte fra il 10 e l’11 gennaio, in esclusiva per l’Italia su Sky e in streaming solo su NOW.

Per rinfrescarvi la memoria, ecco tutte le nomination ai Golden Globes 2023.