Golden Globes 2021 da record: tre donne in nomination come miglior regista

Dalle nomination ai Golden Globes 2021, pubblicate online nelle scorse ore, sembra emergere una netta inversione di tendenza: dopo essere state escluse negli ultimi anni, sono ben tre le donne candidate al premio di miglior regista. Si tratta di Chloé Zhao (Nomadland), Emerald Fennell (Promising Young Woman) e Regina King (One Night in Miami).

L'ultima regista a ricevere la nomination era stata nel 2015 Ava DuVernay per Selma. Grazie a queste tre candidature simultanee il totale è salito a otto. Kathryn Bigelow e Barbra Streisand sono le uniche ad essere state nominate due volte (la prima con The Hurt Locker e Zero Dark Thirty, la seconda con Yentl, unico film premiato, e Il principe delle maree), mentre le altre registe sono Jane Campion (Lezioni di piano) e Sofia Coppola (Lost in translation).

Negli ultimi anni i Golden Globes sono stati più volte al centro delle polemiche proprio per la scarsa attenzione dedicata alle registe. Lo scorso anno, per esempio, nonostante film come Little Women di Greta Gerwig e The Farewell - Una bugia buona di Lulu Wang, nessuna donna fu nominata per il premio alla regia.

