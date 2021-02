Golden Globes 2021: quali sono i record dei film, tra vittorie e nomination?

I Golden Globes 2021 sono quasi fra noi, con la cerimonia di quest'anno prevista in diretta su Sky nella notte tra domenica 28 febbraio e lunedì 1 marzo, dunque su Everyeye prosegue il viaggio alla scoperta dei record e dei primati della cerimonia.

Dato che ieri abbiamo esplorato i record relativi agli attori, oggi ci concentreremo su quelli stabiliti dai film: quali film hanno ottenuto più nomination in assoluto, quali hanno vinto più premi, quali hanno fatto piazza pulita lasciando gli avversari con un pugno di mosche?

Il maggior numero di nomination conquistate da un singolo film appartiene a Nashville di Robert Altman, che nel 1975 conquistò la bellezza di 11 candidature: un primato imbattuto ancora oggi, che però si tramutò in una sola vittoria (miglior canzone originale).

Il maggior numero di vittorie invece appartiene a La La Land di Damien Chazelle, che portò a casa ben 7 vittorie: questo primato coincide anche con un altro record, quello che a Hollywood definiscono l' "highest sweep", ovvero il maggior numero di candidature tramutate in vittorie; La La Land, infatti, delle sue 7 nomination fece piazza pulita totale, trasformandole tutte in vittorie. In questa particolare classifica troviamo Qualcuno volò sul nido del cuculo al secondo posto (sei nomination tramutate in sei vittorie) e al terzo posto un ex aequo tra A Star is Born (1976) e Dottor Zhivago (che ottennero cinque Golden Globes dalle rispettive cinque nomination).

Senza contare le nomination e concentrandoci soltanto sulle vittorie, però, la classifica cambia: al primo posto, con sette vittorie, troviamo sempre La La Land, ma al secondo posto con sei vittorie insieme a Qualcuno volò sul nido del cuculo c'è anche Midnight Express (1978); il terzo posto, con cinque vittorie, è occupato da quattro diversi film: Doctor Zhivago (1965), Love Story (1970), Il Padrino (1972) e A Star Is Born (1976).



Tra tutte queste vittorie però, spazio anche ai record degli sconfitti: Chi ha paura di Virginia Woolf, Il Padrino III e Gioco Sleale ottennero sette nomination, senza però vincere neanche un premio.

