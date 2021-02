Golden Globes 2021: Netflix domina le nomination, The Mandalorian tra le migliori drama

La Hollywood Foreign Press Association ha svelato ufficialmente le nomination per la 78esima edizione dei Golden Globes, i cui vincitori verranno annunciati il prossimo 28 febbraio durante la cerimonia presentata da Tina Fey e Amy Poheler.

A dominare sul fronte televisivo (e non solo, come testimoniato dalle candidature ottenute da Mank e Il processo ai Chicago 7) troviamo Netflix, che grazie serie quali The Crown, Ozark, Ratched e Emily in Paris, tra le altre, è riuscita ad accaparrarsi il 36% delle nomination totali. Tra le migliori serie drammatiche troviamo anche l'acclamata Lovecraft Country di HBO e la serie di Star Wars The Mandalorian targata Disney+, mentre nella categoria delle comedy sono presenti tra le altre The Fight Attendant con Kaley Coco (HBO Max) e Ted Lasso (Apple TV+).

Qui di seguito potete trovare la lista completa delle nomination:

Miglior serie drammatica

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Miglior serie comedy

Emily in Paris

The Flight Attendant

The Great

Schitt’s Creek

Ted Lasso

Miglior miniserie, serie antologica o film tv

Normal People

La regina degli scacchi

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Miglior attrice in una serie drammatica

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Emma Corrin, The Crown

Laura Linney, Ozark

Sarah Paulson, Ratched

Miglior attore in una serie drammatica

Jason Bateman, Ozark

Josh O’Connor, The Crown

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Al Pacino, Hunters

Matthew Rhys, Perry Mason

Miglior attrice in una serie comedy

Lily Collins, Emily in Paris

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Jane Levy, Zoey’s Extraordinary Playlist

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Miglior attore in una serie comedy

Don Cheadle, Black Monday

Nicholas Hoult, The Great

Eugene Levy, Schitt’s Creek

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Ramy Youssef, Ramy

Migliore attrice in una miniserie o film tv

Cate Blanchett, Mrs. America

Shira Haas, Unorthodox

Daisy Edgar-Jones, Normal People

Nicole Kidman, The Undoing

Anya Taylor-Joy, La regina degli scacchi

Miglior attore in una miniserie o film tv

Bryan Cranston, Your Honor

Jeff Daniels, The Comey Rule

Hugh Grant, The Undoing

Ethan Hawke, The Good Lord Bird

Mark Ruffalo, Un volto, due destini

Miglio attrice non protagonista in una serie TV

Gillian Anderson, The Crown

Helena Bonham Carter, The Crown

Julia Garner, Ozark

Annie Murphy, Schitt’s Creek

Cynthia Nixon, Ratched

Miglior attore non protagonista in una serie TV