Golden Globes 2021, la moglie di Chadwick Boseman in lacrime: 'Ecco cos'avrebbe detto'

I Golden Globes 2021 hanno visto, tra gli altri, il trionfo postumo di Chadwick Boseman come Miglior attore drammatico per la sua splendida prova in Ma Rainey's Black Bottom: proprio il momento della premiazione è stato uno dei più intensi della serata, con la moglie di Boseman a tenere un toccante discorso in vece del defunto marito.

"Lui ringrazierebbe Dio, ringrazierebbe i suoi genitori, ringrazierebbe i suoi antenati per la loro guida e i loro sacrifici. Direbbe qualcosa di bello, qualcosa di ispirato, qualcosa che amplificherebbe quella piccola voce presente in ognuno di noi e che ci dice che noi possiamo, che possiamo continuare ad andare avanti, quella voce che ci ricorda ciò che siamo chiamati a fare in questo periodo storico" ha cominciato tra le lacrime Taylor Simone Ledward.

La moglie della star di Black Panther ha poi proseguito: "Ringrazierebbe Mr. George C. Wolf, Mr. Denzel Washington, un sacco di persone di Netflix. Ringrazierebbe Ms. Viola Davis, Mr. Glen Turman, Mr. Michael Potts, Mr. Colman Domingo, Ms. Taylour Paige, Mr. Dusan Brown. Io non sono brava come lui con le parole, ma so che dobbiamo sfruttare ogni momento per festeggiare chi amiamo. Quindi voglio ringraziare la Hollywood Foreign Press Association per avermi dato l'opportunità di fare proprio questo. E amore, tu continui a vivere. Grazie". Qui, intanto, trovate l'elenco completo dei vincitori ai Golden Globes 2021; Mark Ruffalo, invece, ha parlato dell'ambiente nel suo discorso di ringraziamento ai Golden Globes.