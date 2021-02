Golden Globes 2021, le grandi sorprese e le peggiori snobbature delle nomination

Le nomination per I Golden Globes 2021 sono state rivelate nelle scorse ore e come al solito con il loro annuncio sono arrivate tante sorprese, sia in un senso che nell'altro.

Le votazioni della Hollywood Foreign Press Association sono state sicuramente positive per artisti del calibro di Regina King, regista di One Night in Miami, o anche Sacha Baron Cohen, nominato miglior attore in due categorie tanto per Borat 2 quanto per Chicago 7, o il Riz Ahmed di Sound of Metal, film che ha portato l'attore ad ottenere la sua prima nomination.

Tuttavia, alcune leggende viventi tra cui Sophia Loren, Tom Hanks e Meryl Streep, sono rimaste a bocca asciutta. In particolare Hanks e la Streep, presenti con ben due titoli a testa (Greyhound e Notizie dal mondo lui, The Prom e Let them talk lei) e tra i favoriti alla vigilia, si staranno mordendo le mani nel vedere tra i candidati i nomi dei colleghi e non il proprio (The Prom, tra l'altro, ha ottenuto parecchio credito in fatto di nomination). Stessa cosa dicasi per Spike Lee, in gara con Da 5 Bloods e totalmente ignorato dalle nomination, per Christopher Nolan e Tenet, assente anche da miglior regia, oppure il Ben Affleck di Tornare a vincere. Non pervenuti, addirittura, neppure gli stupendi John David Washington e Zendaya del bellissimo Malcolm & Marie, che potrete vedere su Netflix a partire da domani.

I fan di tutti questi artisti possono continuare a sperare in una rivalsa agli Oscar 2021: come noto i Golden Globes vengono assegnati da tutt'altro comitato, e ci aspettiamo che le nomination per gli Academy Awards differiranno non poco al momento del loro annuncio.

