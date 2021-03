Golden Globes 2021, l'emozione di Laura Pausini per la vittoria:'Ho la pelle d'oca!'

Grande risultato per Laura Pausini, che stanotte si è aggiudicata il Golden Globe per la miglior canzone originale con Io sì (Seen), scritta da Diane Warren per il film La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti e interpretato da Sophia Loren. Pausini è l'unica cantante donna italiana ad aver vinto Grammy, Latin Grammy e Golden Globe.

Euforica per la vittoria, Laura Pausini ha pubblicato un video su Twitter in cui urla tutta la sua gioia e poi un post di ringraziamento su Instagram:"Sono veramente orgogliosa, grazie mille Hollywood Foreign Press Association. Ho la pelle d'oca dappertutto! In Italia diciamo 'grazie mille': grazie a Edoardo, Sophia Loren e ancora una volta a Diane, ti voglio tanto bene e grazie. Niccolò Agliardi, Bonnie Greenberg e tutto il team che ci ha aiutato a costruire questo straordinario progetto intitolato La vita davanti a sé. Grazie a tutti quanti!".



Anche Diane Warren ha ringraziato:"Edoardo Ponti, Sophia Loren, grazie per averci permesso di far parte del vostro straordinario film; è una storia splendida su delle persone che non vengono realmente viste e che si vedono a vicenda attraverso l'amore. Ed è questo che ha ispirato la canzone, quindi grazie ancora".

La vita davanti a sé racconta la storia di una superstite dell'Olocausto (Sophia Loren) che si prende cura di bambini in difficoltà.

La donna accoglie in casa sua a Bari un immigrato dodicenne che l'ha derubata.



