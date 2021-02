Golden Globes 2021, come e dove vedere in diretta la cerimonia di premiazione

Manca poco ormai alla settantottesima edizione dei Golden Globes, che verranno assegnati, secondo il fuso orario italiano, nella notte tra domenica 28 febbraio e lunedì 1° marzo. Chi avrà voglia di fare le ore piccole potrà seguire la cerimonia in diretta anche in Italia, dove sarà visibile su Sky Atlantic e su Sky TG 24.

I Golden Globes sono assegnati dalla HFPA, l'Associazione della Stampa Estera di Hollywood, e riguardano sia il cinema, con tre donne candidate come miglior regista, sia le serie tv, settore in cui Netflix domina le nomination.

Per l'edizione 2021, su Sky Atlantic andrà in onda a partire dalle 0.30 della notte tra domenica e lunedì la diretta integrale della cerimonia, mentre lunedì 1° marzo a partire dalle 19.40 ci sarà un'ampia sintesi con gli highlight della serata.

Sulla rete all news di Sky, invece, la kermesse dei Golden Globes sarà trasmessa a partire dall'una di notte, e sarà commentata in studio da Denise Negri di Sky TG24, Federico Chiarini di Sky Atlantic e Francesco Castelnuovo di Sky Cinema. Non mancheranno gli interventi di Alessandra Venezia della HFPA e della giornalista e scrittrice Marta Perego.

L'edizione 2021 dei Golden Globes andrà in scena naturalmente in una versione inedita a causa della pandemia, con una doppia conduzione (Amy Poehler e Tina Fey), una doppia location (Beverly Hills e New York) e con i candidati in collegamento dalle rispettive case.

In preparazione alla serata, inoltre, dal 24 febbraio al 3 marzo il canale 11 di Sky si chiamerà Sky Atlantic Maratone - Golden Globes, e sarà incentrato sulle serie Sky candidate.