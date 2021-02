Golden Globes 2021: quali sono gli attori che hanno vinto due premi nello stesso anno?

Dopo aver indagato i record degli attori e i record dei film, oggi ci concentreremo su una particolare curiosità legata alla storia dei Golden Globes: la rarissima doppia vittoria, quella che ha permesso a pochissimi eletti di vincere due premi nello stesso anno.

Pensate che da quando il premio è stato istituto nel 1944 (inizialmente era legato solo al mondo del cinema e solo a partire dagli anni '60) i casi di doppia vittoria si sono verificati solo quattro volte, e curiosamente in tutte e quattro le occasioni il doppio premio è stato assegnato ad un'attrice.ù

Si tratta di Sigourney Weaver, Joan Plowright, Helen Mirren e Kate Winslet, ma anche tra loro è necessario fare alcuni distinguo.

La star della saga di Alien fu la prima a potersi vantare di una doppia vittoria, arrivata nel 1989 come miglior attrice protagonista in un film drammatico per Gorilla nella nebbia e come attrice non protagonista in Una donna in carriera, due opere cinematografiche. Il palmares dei Golden Globes avrebbe dovuto attendere fino al 2009 per aggiornarsi, quando Kate Winslet vinse due premi con due film cinematografici diversi, migliore attrice per Revolutionary Road e miglior attrice non protagonista per The Reader.

In mezzo alla Weaver e alla Winslet, infatti la Plowright e la Mirren vinsero si due premi nello stesso anno, ma uno per il cinema e uno per la televisione. Nel 1993 Joan Plowright trionfò come attrice non protagonista in Un incantevole aprile, e come attrice non protagonista per il film televisivo di HBO Stalin; allo stesso modo, nel 2007 Helen Mirren vinse il premio per la miglior attrice in The Queen e ritirò quello per miglior attrice in una mini-serie tv grazie alla sua prova in Elizabeth I, opera tv in due parti diretta per la BBC da Tom Hooper.

