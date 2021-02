Golden Globes 2021: quali attori detengono i record più importanti della cerimonia?

Manca poco alla cerimonia dei Golden Globes 2021, primo appuntamento di rilievo della stagione dei premi che in Italia potremo vedere su Sky nella notte tra il 28 febbraio e l'1 marzo.

In preparazione all'evento, da oggi vi proponiamo alcuni retroscena sulla cerimonia del famoso premio cinematografico assegnato dall'HFPA, ovvero la Hollywood Foreign Press Association: il primo appuntamento riguarda i record degli attori, sia in fatto di nomination che in fatto di vittorie.

Il record di vittorie è detenuto da Meryl Streep, che nel corso della sua carriera ha ricevuto la bellezza di otto Golden Globe, che salgono a nove se si tiene conto del premio onorario Cecil B. DeMille. Dietro di lei troviamo Barbra Streisand, vincitrice di cinque Golden Globe competitivi il cui conto però lievita a nove (la stessa cifra della Streep) prendendo in considerazione anche i premi onorari, come l'Henrietta Award, il World Film Favorite Actress Award e il Cecil B. DeMille Award.

A quota sei vittorie ci sono Alan Alda, Angela Lansbury, Shirley MacLaine e Jack Nicholson hanno sei premi ciascuno, tra competitivi e onorari, mentre a cinque vittorie troviamo Ed Asner, Carol Burnett, Laura Dern, Jessica Lange e Rosalind Russell.

Per quanto riguarda il record di nomination c'è ancora lei davanti a tutti, Meryl Streep, a quota 32 nomination. Per scendere al secondo posto bisogna arrivare alle 26 nomination di John Williams, leggendario compositore musicale, mentre al terzo posto troviamo l'attore Jack Lemmon con 22 nomination.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo a tutte le nomination dei Golden Globes 2021.