Golden Globes 2021, Anya Taylor-Joy e Olivia Colman guidano le doppie nomination

Sono online da poche ore le nomination ai Golden Globes 2021, storici cinematografici assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association ai migliori titoli dell'anno, anche se il 2020 è stato tra i più particolari della storia a causa della Pandemia di Coronavirus e la chiusura delle sale cinematografiche.

Nella lista delle nomination, comunque, alcuni attori e attrici si sono distinti rispetti agli altri colleghi per aver ricevuto delle doppie candidature tra cinema e tv o streaming, cioè per un lungometraggio e per una serie televisiva. Tra questi ci sono la talentuosa e splendida Anya Taylor-Joy, Sacha Baron Cohen e Frances McDormand.



Baron Cohen ha ricevuto una nomination come Miglior Attore Protagonista in un Film Commedia o Musicale per Borat - Seguito di film ma anche una candidatura come Miglior Attore non Protagonista per il suo Abbie Hoffman ne Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin, oltre a un'altra nomination come produttore per il Miglior Film Commedia o Musicale sempre a Borat - Seguito di Film.



Anya Taylor-Joy invece ha ricevuto una candidatura come Miglior Attrice Protagonista in un Film Commedia o Musicale per lo splendido Emma e anche una nomination sempre come Miglior Attrice Protagonista ma in una serie drammatica per la sensazione La regina degli Scacchi di Netflix, uno degli eventi più apprezzati del 2020.



Frances McDormand è stata candidata come Miglior Attrice Protagonista in un film Drammatico per Nomadland di Chloe Zhao, per cui ha ricevuto un'altra nomination come produttrice, esattamente come per Baron Cohen.



Infine Olivia Colman, che per il cinema ha ricevuto una nomination come Miglior Attrice non Protagonista per The Father e in tv ancora una volta per la sua Regina Elisabetta II in The Crown di Netflix.