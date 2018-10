Golden Globes 2019: A Star is Born e Bohemian Rhapsody non competeranno come musical

Due dei film in sostanza musicali competeranno nella prossima stagione dei premi nella categoria dei film drammatici: stiamo parlando di A Star is Born e Bohemian Rhapsody.

Non è una scelta inedita quella delle rispettive case di produzione, ovvero Warner Bros per la pellicola di Bradley Cooper e 20th Century Fox per il biopic sui Queen. Era già successo con film quali The Martian, candidato nella categoria comedy or musical e alla fine vincitore del premio nella suddetta categoria (o ancora successe al thriller Scappa - Get Out, candidato sempre come comedy).

Pur contenendo al loro interno molti brani cantati e scene di performance musicali, con tanto di colonna sonora e canzoni originali scritte appositamente per il film da Lady Gaga, la Warner ha deciso quindi di inserire il suo A Star Is Born nella categoria miglior film drammatico per la prossima edizione dei Golden Globes. E così ha fatto anche la Fox per il suo Bohemian Rhapsody, il biopic su Freddie Mercury e i Queen diretto da Bryan Singer e intepretato da Rami Malek, la cui performance è stata già elogiata quasi all’unanimità.

Quest’anno, Annapurna e Universal potrebbero puntare tutto su Vice di Adam McKay, con la sensazionale trasformazione di Christian Bale in Dick Cheney, e su Green Book, il film di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali nei panni del musicista jazz Don Shirley. La Focus Features, invece, starebbe puntando su BlackKklansman di Spike Lee per la categoria drammatica.

La data di scadenza per la sottomissione delle pellicole nelle rispettive categorie è fissata al 31 ottobre prossimo. La cerimonia di consegna dei Golden Globes 2019 si terrà il prossimo 6 gennaio, come sempre al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills.