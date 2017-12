Golden Globes 2018: The Shape of Water e The Post guidano le nomination della 75° edizione

Ci siamo: la stagione delle premiazioni è ormai arrivata, e dopo le candidature aiecco arrivare oggi le nomination ai ben più ambiti Golden Globes, che insieme ae awards al seguito settano la strada verso gli Oscar, riconoscimento più importante del settore.

In ambito cinema, così, a guidare le nomination della 75° edizione troviamo l'applauditissimo La forma dell'acqua (già Leone d'Oro e Venezia), The Post di Steven Spielberg e Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh, questo in ambito drammatico. I posti più alti di musical o commedia sono invece occupati da I, Tonya di Craig Gillespie, The Disaster Artist di James Franco e da Lady Bird.



Vi ricordiamo che la cerimonia di premiazione dei Golden Globes verrà trasmessa sulla NBC il prossimo 7 gennaio, quest'anno presentata da Seth Meyers. Di seguito tutte le nomination:





Miglior Film Drammatico



- Chiamami con il tuo nome

- Dunkirk

- The Post

- La forma dell'acqua

- Tre manifesti a Ebbing, Missouri



Miglio Film Commedia o Musicale



- The Disaster Artist

- Get Out

- The Greatest Showman

- I, Tonya

- Lady Bird



Miglior Attore Protagonista - Dramma



- Timothee Chalamet per "Chiamami con il tuo nome"

- Daniel Day-Lewis per "Il filo nascosto"

- Tom Hanks per "The Post"

- Gary Oldman per "L'ora più buia"

- Danzel Washington per "Roman J. Israel, Esquire"



Miglior Attore Protagonista - Commedia



- Steve Carell per "La battaglia dei sessi"

- Ansel Elgort per "Baby Driver"

- James Franco per "The Disaster Artist"

- Hugh Jackman per "The Greatest Showman"

- Daniel Kaluuya per "Get Out"

Miglior Attrice Protagonista - Dramma



- Jessica Chastain per "Molly's Game"

- Sally Hawkins per "La forma dell'acqua"

- Frances McDormand per "Tre manifesti a Ebbing, Missouri"

- Meryl Streep per "The Post"

- Michelle Williams per "Tutti i soldi del mondo"



Miglior Attrice Protagonista - Commedia



- Judi Dench per "Victoria e Abdul"

- Helen Mirren per "Ella & John"

- Margot Robbie per "I, Tonya"

- Saoirse Ronan per "Lady Bird"

- Emma Stone per "La battaglia dei sessi"



Miglior Attore non Protagonista



- Willem Dafoe per "The Florida Project"

- Armie Hammer per "Chiamami con il tuo nome"

- Richard Jenkins per "La forma dell'acqua"

- Christopher Plummer per "Tutti i soldi del mondo"

- Sam Rockwell per "Tre manifesti a Ebbing, Missouri"



Miglior Attrice non Protagonista



- Mary J. Blige per "Mudbound"

- Hong Chau per "Downsizing"

- Allison Janney per "I, Tonya"

- Laurie Metcalf per "Lady Bird"

- Octavia Spencer per "La forma dell'acqua"



Miglior Regista



- Guillermo del Toro per "La forma dell'acqua"

- Martin Mcdonagh per "Tre manifesti a Ebbing, Missouri"

- Christopher Nolan per "Dunkirk"

- Ridley Scott per "Tutti i soldi del mondo"

- Steven Spielberg per "The Post"



Migliore Sceneggiatura



- Guillermo del Toro e Vanessa Taylor per "La forma dell'acqua"

- Greta Gerwing per "Lady Bird"

- Liz Hannah e Josh Singer per "The Post"

- Martin McDonagh per "Tre manifesti a Ebbing, Missouri"

- Aaron Sorkin per "Molly's Game"



Miglior Colonna Sonora



- Carter Burwell per "Tre manifesti a Ebbing, Missouri"

- Alexander Desplat per "La forma dell'acqua"

- Jonny Greenwood per "Il filo nascosto"

- John Williams per "The Post"

- Hans Zimmer per "Dunkirk"



Miglior Canzone



- Home da "Ferdinand"

- Mighty River da "Mudbound"

- Remember Me da "Coco"

- The Star da "The Star"

- This Is Me da "The Greatest Showman"



Miglior Film d'Animazione



- Baby Boss

- The Breadwinner

- Coco

- Ferdinand

- Loving Vincent



Miglior Film Straniero



- A Fantastic Woman

- Per primo hanno ucciso mio padre

- In the Fade

- Loveless

- The Square