Golden Globes 2018: ecco i vincitori della 75° edizione nelle categorie cinematografiche!

Si è conclusa pochi minuti fa la 75° edizione dei, premi cinematografici e televisivi considerati l'anticamera degli Oscar e assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, formata da giornalisti della stampa estera. Nelle categorie dedicate al cinema èdia trionfare.

La black comedy di McDonagh, presentata alla Mostra di Venezia, ottiene il Golden Globe al miglior film, superando La forma dell'acqua di Guillermo del Toro, premiato con il Globe alla miglior regia. Riconoscimento anche per Frances McDormand come miglior attrice in un film drammatico, per Sam Rockwell come miglior attore non protagonista e a Martin McDonagh per la miglior sceneggiatura. Protagonista della serata anche Greta Gerwig e il suo Lady Bird, che si aggiudica il Globe al miglior film commedia o musicale e vede assegnato alla sua protagonista, Saoirse Ronan, il premio come miglior attrice in un film commedia o musicale. Il favoritissimo James Franco di The Disaster Artist si aggiudica il Golden Globe al miglior attore in un film commedia o musicale mentre la straordinaria performance di Gary Oldman nei panni di Winston Churchill per L'ora più buia regala all'attore britannico il premio come miglior attore in un film drammatico mentre Allison Janney si aggiudica quello alla miglior attrice in un film drammatico per il suo ruolo in I, Tonya di Craig Gillespie.

La canzone This Is Me di Pasek e Paul per The Greatest Showman vince il Globe alla miglior canzone originale, con il veterano compositore francese Alexandre Desplat premiato per la colonna sonora di La forma dell'acqua.

Infine un risultato annunciato e una sorpresa: nella categoria dedicata al miglior film d'animazione il premio è andato all'annunciatissimo Coco della Disney/Pixar mentre il Golden Globe al miglior film straniero se lo aggiudica il franco-tedesco Oltre la notte, che sbaraglia la concorrenza del russo Loveless e dello svedese The Square.

Ecco tutti i premi cinematografici:



MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UN FILM DRAMMATICO



Sam Rockwell (Tre Manifesti a Ebbing, Missouri)



MIGLIOR COLONNA SONORA



Alexandre Desplat (La forma dell’acqua)



MIGLIOR CANZONE



This Is Me per The Greatest Showman



MIGLIOR ATTORE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICALE



James Franco (The Disaster Artist)



MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE



Coco



MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA FILM DRAMMATICO



Allison Janney (I, Tonya)



MIGLIOR SCENEGGIATURA



Martin McDonagh (Tre Manifesti a Ebbing, Missouri)



MIGLIOR FILM STRANIERO



Oltre la notte (Germania/Francia)



MIGLIOR REGIA



Guillermo del Toro (La forma dell’acqua)



MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICALE



Saoirse Ronan (Lady Bird)



MIGLIOR FILM O COMMEDIA MUSICALE



Lady Bird



MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO



Gary Oldman (L’ora più buia)



MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO



Frances McDormand (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)



MIGLIOR FILM DRAMMATICO



Tre Manifesti a Ebbing, Missouri



La cerimonia di consegna dei premi si è svolta al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, condotta dal comico e conduttore Seth Meyers.