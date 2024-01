Golden Globe, tutti i vincitori: trionfano Oppenheimer e Povere creature!

Sono stati assegnati nella notte al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, i Golden Globe, i prestigiosi premi del cinema e la tv, per la prima volta assegnati dalla Golden Globe Foundation in sostituzione della Hollywood Foreign Press Association, sciolta nel 2023. Ecco tutti i vincitori nelle categorie cinematografiche.

Come previsto è Oppenheimer di Christopher Nolan a dominare la scena, insieme a Povere creature! di Yorgos Lanthimos, oscurando la serata di Barbie di Greta Gerwig. Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Oppenheimer, uno dei film simbolo dell'anno appena concluso.

Grande gioia anche per Lily Gladstone, vincitrice nella categoria miglior attrice in un film drammatico per la sua intensa interpretazione in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.



Ecco tutti i vincitori nelle categorie cinematografiche:



MIGLIOR FILM DRAMMATICO

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Maestro

Past Lives

The Zone of Interest

Anatomia di una caduta

MIGLIOR FILM COMMEDIA O MUSICAL

Barbie

Povere creature!

American Fiction

The Holdovers

May December

Air





MIGLIOR ATTORE DRAMMATICO

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Bradley Cooper (Maestro)

Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon)

Colman Domingo (Rustin)

Andrew Scott (All of Us Strangers)

Barry Keoghan (Saltburn)



MIGLIOR ATTRICE DRAMMATICA

Carey Mulligan (Maestro)

Sandra Hüller (Anatomia di una caduta)

Annette Bening (Nyad)

Greta Lee (Past Lives)

Cailee Spaeny (Priscilla)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)





MIGLIOR ATTORE IN UNA COMMEDIA O MUSICAL

Nicolas Cage (Dream Scenario)

Timothée Chalamet (Wonka)

Matt Damon (Air)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Joaquin Phoenix (Beau ha paura)

Jeffrey Wright (American Fiction)



MIGLIOR ATTRICE IN UNA COMMEDIA O MUSICAL

Fantasia Barrino (Il colore viola)

Jennifer Lawrence (Fidanzata in affitto)

Natalie Portman (May December)

Alma Pöysti (Foglie al vento)

Emma Stone (Povere creature!)





MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Io capitano (Matteo Garrone)

Anatomia di una caduta (Justine Triet)

Past Lives (Celine Song)

La società della neve (J.A. Bayona)

The Zone of Interest (Jonathan Glazer)

Foglie al vento (Aki Kaurismäki)

MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE



Il ragazzo e l'airone

Elemental



Spider-Man: Across the Spider-Verse



Super Mario Bros. - Il Film



Suzume



Wish



MIGLIOR SCENEGGIATURA



Barbie (Greta Gerwig, Noah Baumbach)



Povere creature! (Tony McNamara)



Oppenheimer (Christopher Nolan)



Killers of the Flower Moon (Eric Roth, Martin Scorsese)



Past Lives (Celine Song)



Anatomia di una caduta (Justine Triet, Arthur Harari)





MIGLIOR CANZONE



Barbie - What Was I Made For (Billie Eilish e Finneas)



Barbie - Dance the Night (Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson, Andrew Wyatt)



She Came to Me - Addicted to Romance (Bruce Springsteen, Patti Scialfa)



Super Mario Bros. - Il Film - Peaches (Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond, John Spike)



Barbie - I'm just Ken (Mark Ronson, Andrew Wyatt)



Rustin - Road to Freedom (Lenny Kravitz)





