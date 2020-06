Golden Globe, slitta la cerimonia 2021: ecco la nuova data

Hollywood Foreign Press Association ha scelto di posticipare la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2021, fissando la nuova data al 28 febbraio 2021 per assegnare i prestigiosi riconoscimenti. Un rinvio di diverse settimane, tenendo conto che solitamente i Golden Globe vengono assegnati nel corso della prima settimana di gennaio.

La decisione segue quella dell'Academy, che ha scelto di posticipare al mese di aprile la Notte degli Oscar. A questo punto i Golden Globe sono slittati proprio nella data inizialmente prevista per l'assegnazione degli Oscar.

"Siamo lieti di annunciare che la 78esima edizione dei Golden Globe Award si svolgerà domenica 28 febbraio 2021. La cerimonia andrà in onda coast-to-coast dalle 17 alle 20 dal Beverly Hilton di Beverly Hills, in California" recita il post dell'account Twitter ufficiale dei Golden Globe.



La nota ufficiale segue una dichiarazione di Hollywood Foreign Press Association, dopo l'annuncio dell'Academy sul rinvio degli Oscar:"Per soddisfare le produzioni cinematografiche e televisive nazionali e internazionali, l'HFPA fornirà ulteriori indicazioni sull'ammissibilità, il periodo di votazione e il calendario degli annunci delle candidature riveduto nelle prossime settimane".

Ad aprile erano state approvate delle nuove modifiche alla stagione dei premi per i Golden Globe. L'edizione 2021 dovrebbe confermare le conduttrici annunciate; i Golden Globe verranno presentati nuovamente da Tina Fey e Amy Poehler, già mattatrici dell'evento in passato.

Si attendono adesso altre informazioni in merito nelle prossime settimane per fare ancora più chiarezza su quelle che saranno le disposizioni per la prossima edizione.