Golden Globe, Saorsie Ronan polemizza per la mancata nomination a Gerwig per Piccole Donne

Manifestazioni come Oscar e Golden Globe si trascinano sempre dietro il loro inevitabile carico di polemiche. Ad alzare la voce quest'anno, in occasione delle nomination ai prossimi Globe, è stata la protagonista di Piccole Donne Saorsie Ronan.

L'attrice, candidata anche quest'anno come Miglior attrice in un film drammatico e già vincitrice come Miglior attrice in un film commedia o musicale nel 2018 per Lady Bird, ha infatti puntato il dito contro la decisione di escludere nuovamente la regista Greta Gerwig dalle liste dei candidati a Miglior regista e Miglior sceneggiatura, replicando di fatto quanto già accaduto proprio in occasione dell'uscita di Lady Bird.

"Ha girato uno dei migliori film dell'anno. Ma è vitale che ciò accada, perché ci ricorda quanta strada abbiamo ancora da fare. Greta è una brillante regista. Non saremmo qui senza di lei. Per le nostre performance abbiamo fatto affidamento l'una sull'altra, ma è lei ad averci messe insieme, è lei il cervello dietro l'intera opera" ha dichiarato Ronan, additando neanche troppo velatamente come causa della decisione i ben noti fattori sociali che spesso ancora penalizzano le donne. Greta Gerwig, dal canto suo, sembra ricambiare la stima della sua attrice: secondo la regista quella Saorsie Ronan ha offerto la sua miglior interpretazione in Piccole Donne.

Cosa ne pensate? Il ragionamento di Ronan è giusto o si tratta di un'esclusione figlia di scelte ben ponderate? Nell'attesa di un'eventuale risposta da parte dell'organizzazione dei Globe, comunque, ecco la grandissima Meryl Streep nella nuova clip di Piccole Donne.