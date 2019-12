Golden Globe: polemiche per la candidatura de Il re leone tra i film d'animazione

Le candidature dei Golden Globe, com'è ovvio che sia, hanno generato diverse discussioni e polemiche. Tra quelle più accese troviamo l'annosa questione riguardante il recente remake de Il re leone. L'Hollywood Foreign Press Association l'ha considerato un film d'animazione, candidandolo per il premio in questa categoria.

Il re leone è stato creato puntando al fotorealismo nell'animazione computerizzata. Il problema è che la Disney non lo considera affatto un film animato: sembra infatti che la casa di Topolino non abbia presentato il film per partecipare a quella categoria ma che sia stata direttamente l'Hollywood Foreign Press Association a decidere d'includerlo, nominandolo anche per la miglior canzone originale, Spirit.



La CNBC sottolinea che le regole HFPA impongono che i film debbano essere animati almeno per il 75%. Per essere considerate animate le immagini del film "devono essere create o manipolate da un animatore attraverso il disegno a mano, stop motion, pixilation, software di animazione o una tecnica simile".

Sarebbe piuttosto ironico a questo che sia proprio Il re leone a vincere il premio come miglior film d'animazione; in ogni caso non sarà lo stesso premio vinto dal Classico Disney del 1994, che vinse nella categoria miglior film - musical o commedia musicale, visto che la categoria per l'animazione è stata creata soltanto nel 2006.

La HFPA ha risposto alle polemiche sulla mancanza di donne tra i registi, in un'annata che vede dominate le candidature da Storia di un matrimonio e The Irishman.