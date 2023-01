Golden Globe, Jonathan Ke Quan fan di Brad Pitt:'Mi ha riconosciuto!'

Jonathan Ke Quan, baby star de I Goonies e Indiana Jones, è tornato alla ribalta grazie al Golden Globe conquistato per la sua performance in Everything Everywhere All at Once. L'attore è stato intervistato da Variety e ha descritto l'incontro con uno dei suoi idoli, Brad Pitt, proprio nel corso della serata.

"Durante una pausa pubblicitaria ai Golden Globe sono corso da Brad Pitt perché sono un suo grande fan. Gli ho detto 'Ti adoro. Ho visto i tuoi film' ma mi ha riconosciuto! Sapeva chi fossi ed è stato davvero incredibile" ha dichiarato l'attore, che successivamente ha potuto scattare una foto con la star di Bullet Train.



Jonathan Ke Quan è molto legato a Steven Spielberg - l'attore ha ricordato la presenza di Carrie Fisher e Mark Hamill sul set di Indiana Jones - e proprio riguardo il regista di The Fabelmans ha dichiarato:"Ciò che non avete visto nel corso della trasmissione è quello che è venuto dopo il mio discorso... L'ho guardato e mi ha fatto una standing ovation. Il regista di maggior successo di tutti i tempi mi ha fatto una standing ovation!".



Quan ha interpretato Waymond Wang in Everything Everywhere All at Once, conquistando un Golden Globe, un Critics' Choice Movie Award ed è stato nominato per diversi altri premi, tra cui lo Screen Actors Guild Award.



Jonathan Ke Quan vorrebbe un sequel di I Goonies, progetto del quale si parla da diverso tempo nonostante la scomparsa di Richard Donner, regista del cult anni '80.