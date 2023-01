Golden Globe, Eddie Murphy scherza sullo schiaffo di Will Smith:'Il segreto del successo!'

Nel corso della cerimonia di assegnazione dei Golden Globe Eddie Murphy è stato insignito del premio alla carriera, il Cecil B. DeMille Award, per il suo contributo all'industria hollywoodiana. La star non ha perso occasione per sfoggiare la propria ironia, ironizzando su un argomento piuttosto scottante.

Come se si trovasse nel bel mezzo di un monologo al Saturday Night Live - palcoscenico sul quale l'attore ha confessato nel backstage che tornerebbe volentieri a calcare - e non ai Golden Globe, Murphy ha ironizzato sul discusso schiaffo di Will Smith agli Oscar 2022.

"Voglio informarvi che esiste un modello definitivo grazie al quale potete ottenere successo, prosperità, longevità e pace della mente. Esiste un modello e io l'ho seguito per tutta la mia carriera. È molto semplice: pagate le tasse, fatevi gli affari vostri... e tenete il nome della moglie di Will Smith fuori dalla vostra ca**o di bocca!".

La battuta di Eddie Murphy ha provocato una risposta convinta delle persone presenti in sale, che hanno applaudito l'ironia della star di Beverly Hills Cop.

Il premio gli è stato consegnato da Tracy Morgan, che ha ricordato come Murphy sia stato una fonte d'ispirazione e grazie al quale ha compreso di voler diventare un comico.



Jamie Lee Curtis, che lavorò con Murphy in Una poltrona per due, ha definito il collega 'uno degli artisti più talentuosi, divertenti e carismatici che lavorano oggi'. Il Golden Globe alla carriera per l'attore è un importante riconoscimento al percorso artistico dell'attore in decenni di lavoro sul grande schermo. Nel 2021 Eddie Murphy ha firmato con Amazon per l'uscita dei prossimi tre film dell'attore su Prime Video.