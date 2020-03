Golden Globe: cambia una regola per l'edizione 2021 a causa del Coronavirus

La Hollywood Foreign Press Association (HFPA) ha modificato ufficialmente le regole di ammissibilità ai Golden Globe, alla luce della pandemia di Coronavirus che sta condizionando in queste settimane tutto il mondo e anche l'industria dell'intrattenimento. La nuova regola riguarda i titoli che possono concorrere ai premi.

L'HFPA ha dichiarato che i membri dell'associazione potranno prendere in considerazione anche i film che non sono stati proiettati in un cinema di Los Angeles. Per il momento si tratta di regole temporanee, in vigore fino al 30 aprile, nella vana speranza che i cinema riaprano al pubblico.

Si tratta di un cambiamento senza precedenti, causato da una situazione globale molto complicata a causa della pandemia.



Ora i membri potranno prendere in considerazione titoli usciti su piattaforme digitali e on demand mentre i distributori si affrettano a lanciare sul mercato i loro titoli.

La modifica riguarda i film che hanno avuto un'uscita cinematografica programmata dal 15 marzo al 30 aprile. I distributori sono ora incaricati di contattare l'HFPA e consentire la visualizzazione tramite un link o un DVD.

"Hollywood Foreign Press Association continuerà a valutare l'impatto della pandemia di COVID-19 sulla distribuzione dei film e delle serie tv, e potrebbe decidere di estendere questa sospensione del regolamento dei Golden Globe o fare altre variazioni considerate appropriate".

Amy Poehler e Tina Fey torneranno a condurre i Golden Globe mentre su Everyeye trovate la lista dei vincitori dell'edizione 2020 dei Golden Globe.