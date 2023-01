Golden Globe, Angela Bassett prima a vincerlo nel MCU: toccante discorso su Boseman

Angela Bassett ha conquistato il secondo Golden Globe, per il ruolo di Ramonda in Black Panther: Wakanda Forever. L'attrice è salita sul palco e ha ricordato il primo riconoscimento ottenuto dalla HFPA risalente al 1994 per il ruolo di Tina Turner in Tina - What's Love Got to Do with It e il compianto collega Chadwick Boseman.

Black Panther: Wakanda Forever aveva ottenuto due candidature, alla miglior attrice non protagonista (Angela Bassett) e alla miglior canzone originale (Lift Me Up). Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Black Panther: Wakanda Forever.



"Abbiamo amato, sofferto, siamo guariti, e siamo stati circondati ogni giorno dalla luce e dallo spirito di Chadwick Boseman. Ci siamo imbarcati in questo viaggio insieme" ha dichiarato Bassett omaggiando Boseman.



Il ricordo del collega, scomparso nell'agosto 2020, è ancora molto vivo:"Siamo felici di sapere che questa storica serie di film di Black Panther fa parte della sua eredità".

Il riconoscimento ad Angela Bassett è il primo premio di prestigio assegnato ad un interprete del Marvel Cinematic Universe.

Anche per questo motivo Bassett si è rivolta ai fan MCU:"E ai fan Marvel, grazie per aver abbracciato questi personaggi e averci mostrato così tanto amore. Abbiamo appena fatto la storia con questa nomination e con questo premio. Appartiene a tutti voi, a tutti noi".



Se non avete ancora consultato i nomi dei premiati, ecco tutti i vincitori dei Golden Globe 2023.