Golden Globe 2024, chi ha vinto la sfida tra Barbie e Oppenheimer?

Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan sono uniti sin dall'uscita nelle sale grazie al fenomeno del Barbenheimer e ora nella stagione dei premi la 'rivalità' tra i due lungometraggi prosegue. Ieri sera sono stati assegnati i Golden Globe: quale dei due film ha avuto maggior successo al Beverly Hilton Hotel?

Senza dubbio Oppenheimer. Il film del regista di Tenet e Memento ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi ben cinque Golden Globe.

Il premio come miglior film drammatico, la categoria principale dei riconoscimenti assegnati da quest'anno dalla Golden Globe Foundation, è stato assegnato proprio al lungometraggio con protagonista Cillian Murphy.

Proprio quest'ultimo si è aggiudicato il premio al miglior attore in un film drammatico, portando con sé a braccetto anche il collega Robert Downey Jr. come miglior attore non protagonista e proprio il regista, Christopher Nolan, per la miglior regia. Infine, quinto riconoscimento al film assegnato grazie alla colonna sonora di Ludwig Göransson. Non perdetevi tutti i vincitori dei Golden Globe nelle categorie cinematografiche.



Decisamente più modesto il palmarès di Barbie; il film di Gerwig ha ottenuto soltanto un Golden Globe, quello dedicato alla miglior canzone, per What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas O'Connell.



Per saperne di più sul film non perdetevi la nostra recensione di Barbie, l'ultimo film diretto da Greta Gerwig.