Golden Globe 2023, trionfano The Fabelmans e Gli spiriti dell'isola! Tutti i vincitori

Si è svolta stanotte al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, in California, l'80ma edizione dei Golden Globe, i premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, composta da una giuria di giornalisti della stampa estera. La cerimonia è andata in onda su NBC dopo un anno di stop.

Nella sezione cinema ad aggiudicarsi il premio quale miglior film drammatico è stato The Fabelmans, l'ultimo film semi-biografico diretto da Steven Spielberg, con Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh che si è aggiudicato il riconoscimento per il miglior film commedia o musical.



Steven Spielberg ha trionfato anche nella categoria di miglior regista, con Martin McDonagh premiato per la miglior sceneggiatura e Colin Farrell quale miglior attore protagonista in un film commedia o musicale. The Fabelmans si presentava con cinque candidature e Gli spiriti dell'isola con ben otto nomination. Buon risultato anche per Everything Everywhere All at Once; presente con sei candidature ha ottenuto la vittoria di Michelle Yeoh e Ke Huy Quan. Sul sito trovate il riepilogo delle nomination ai Golden Globe 2023.



Ecco i vincitori nella sezione cinematografica:



Miglior film drammatico: The Fabelmans



Miglior film commedia o musical: Gli spiriti dell'isola



Miglior regista: Steven Spielberg, The Fabelmans



Miglior attore in un film drammatico: Austin Butler, Elvis



Miglior attrice in un film drammatico: Cate Blanchett, Tar



Miglior attore in un film commedia o musical: Colin Farrell, Gli spiriti dell'isola



Miglior attrice in un film commedia o musical: Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once



Miglior attore non protagonista: Jonathan Ke Quan, Everything Everywhere All at Once



Miglior attrice non protagonista: Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever



Miglior sceneggiatura: Martin McDonagh, Gli spiriti dell'isola



Miglior colonna sonora: Justin Hurwitz, Babylon



Miglior canzone originale: Naatu Naatu, RRR



Miglior film d'animazione: Pinocchio, Guillermo del Toro



Miglior film in lingua straniera: Argentina, 1985





I Golden Globe sono tornati ad essere assegnati in una cerimonia ufficiale dopo la mancata organizzazione dello show lo scorso anno: nell'edizione precedente, ecco i nomi dei vincitori dei Golden Globe 2022.