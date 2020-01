Golden Globe 2020: trionfano 1917 e C'era una volta a Hollywood, ecco tutti i vincitori

La cerimonia dei Golden Globe 2020 condotta dal pungente Ricky Gervais si è conclusa con una sorpresa: se nella categoria di miglior film commedia o musicale ha trionfato il favorito C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, il grande vincitore della serata è stato Sam Mendes (miglior regia) con il suo 1917 (miglior film drammatico).

Il war-movie, in arrivo nelle sale italiane il prossimo 23 gennaio, ha battuto l'agguerrita concorrenza di Storia di un matrimonio, I due papi, Joker e soprattutto The Irishman, che nonostante le tante nomination ha concluso la serata a mani vuote. Tra i protagonisti della premiazione anche il Joker di Todd Phillips, premiato per la colonna sonora e la performance di Joaquin Phoenix. Tarantino, inoltre, ha portato a casa anche il premio per la miglior sceneggiatura.

Di seguito potete trovare tutti i vincitori dei Golden Globe 2020.

MIGLIOR FILM DRAMMATICO

1917

MIGLIOR FILM COMMEDIA O MUSICALE

C’era una volta a… Hollywood

MIGLIOR REGISTA

Sam Mendes – 1917

MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO

Renee Zellweger – Judy

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO

Joaquin Phoenix – Joker

MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICALE

Awkwafina – The Farewell

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICALE

Taron Egerton – Rocketman

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Missing Link

MIGLIOR FILM STRANIERO

Parasite

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UN FILM DRAMMATICO

Laura Dern – Storia di un matrimonio

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UN FILM DRAMMATICO

Brad Pitt – C’era una volta a… Hollywood

MIGLIORE SCENEGGIATURA

Quentin Tarantino – C’era una volta a… Hollywood

MIGLIORE COLONNA SONORA ORIGINALE

Hilder Guðnadóttir – Joker

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

I’m Gonna Love Me Again – Rocketman (Elton John, Bernie Taupin)

Che ve ne pare delle scelte della HFPA? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo al trailer ufficiale di 1917 e alla nostra recensione di C'era una volta a Hollywood.