Golden Globes 2018: Chris Hemsworth arriva sul Tappeto Rosso col regista Taika Waititi

ha fatto la passerella del Red Carpet dei Globes 2018 insieme al regista, che l'ha diretto in, il cinefumetto Marvel Studios attualmente al cinema.

L'attore Chris Hemsworth e il direttore alla regia del cinecomic Marvel Studios, Taika Waititi, si sono presentati insieme sul tappeto rosso della kermesse che assegnava, ieri sera, i Golden Globes. Entrambi hanno adottato il look "in nero" con le spillette, come richiesto dalla campagna "Time's Up", contro le molestie, chiamata a gran voce da moltissime star di Hollywood.

La caption che mostra la foto di attore e regista, recita: "Tom Hiddleston News @TomHiddlesNews

Chris Hemsworth è arrivato ai #GoldenGlobes con Taika Waititi, 😍 Team Ravengers!#ChrisHemsworth #TaikaWaititi"

"In Marvel's Thor: Ragnarok, Thor (Chris Hemsworth) è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok - la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana - nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk!"

Thor: Ragnarok sta finendo la sua corsa al cinema.