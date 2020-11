Gold, Zac Efron protagonista del nuovo survival thriller

È Deadline a informarci che Zac Efron (High Schoool Musical, The Greatest Showman) è stato ufficialmente scelto come protagonista principale di Gold, nuovo survival thriller prodotto da Altitude Films che la stessa compagnia si prepara a presentare nei prossimi giorni agli acquirenti internazionali.

A dirigere il progetto troveremo l'attore Anthony Hayes (Animal Kingdom), che sarà anche co-star del film basato su di una sceneggiatura scritta a quattro mani da lui e da Polly Smith. A produrre troveremo John e Michael Schwarz con l'etichetta Deeper Water Films e anche la Rogue Star Pictures dello stesso regista.



La storia del film segue due sconosciuti che viaggiano attraverso un deserto, imbattendosi per puro caso nella più grande pepita d'oro di sempre. Elaborano presto un piano per proteggere ed estrarre il loro bottino, con uno dei due uomini che parte per assicurarsi l'attrezzatura necessaria ai lavori. L'altro resta in loco e dovrà sopportare tutti gli aspri elementi del deserto come repentini cambi di temperatura, famelici randagi selvatici e misteriosi intrusi, combattendo anche contro il terribile sospetto di essere stato abbandonato al suo destino.



Le riprese di Gold inizieranno in Australia entro fine mese.



