Gold, Zac Efron: 'Le riprese di questo film sono state brutali'

Poco più di un anno fa avevamo saputo che Zac Efron sarebbe stato protagonista di Gold, un nuovo survival thriller co-scritto, diretto e interpretato da Anthony Hayes. Adesso il film sta per debuttare, ed Efron ne approfitta per parlare dell'esperienza in un post su Instagram.

"Le riprese di questo film sono state brutali - ma adoro questa roba. Sono così fiero di tutti coloro che erano coinvolti e grazie a chi lo ha visto fino ad ora. Nei cinema statunitensi dall'11 Marzo e on-demand dal 18 Marzo" ha scritto l'attore nella didascalia del video pubblicato su Instagram. Di sfide sicuramente ne ha già affrontate nella sua carriera Zac Efron, come il duro allenamento seguito per Baywatch. Ma niente a che vedere con Gold.

Nella clip pubblicata Zac Efron ha raccontato quanto sia stato difficile realizzare il film nel deserto dell'Australia meridionale in estate durante una pandemia. Nonostante lo scenario lo abbia sbalordito e catturato sin subito per la sua incredibile bellezza, la desolazione e le condizioni si sono rivelate presto molto dure. Sembra, infatti, che la troupe abbia dovuto affrontare delle brutte tempeste di sabbia. Tuttavia lo spirito di collaborazione dei suoi membri ha portato Efron a definirla una "bella esperienza". Ora, ovviamente, siamo curiosi di vedere il risultato. Noi non vediamo l'ora, e voi?