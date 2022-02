Gold, Zac Efron cerca di sopravvivere nel brutale primo trailer del film di Anthony Hayes

Vi stavate chiedendo che fine avesse fatto Zac Efron dopo la sua docuserie Netflix Coi piedi per terra? Beh, adesso avete la risposta: guardate il primo trailer del suo nuovo film, Gold.

Era da un po' che non vedevamo Zac Efron sugli schermi, ma adesso l'attore di The Greatest Showman e Ted Bundy è tornato in un intenso survival thriller.

Il film diretto da Anthony Hayes, Gold, che lo vede protagonista, ha infatti ricevuto un primo trailer ufficiale, che potete trovare anche in testa alla notizia.

Efron, che aveva definito brutali le riprese di Gold, si ritrova da solo, nel deserto, alla mercé della natura e della crudeltà umana.

Come recita anche la sinossi ufficiale di Gold, infatti "In un futuro non troppo distante, uomini (Zac Efron, Anthony Hayes) in viaggio per il deserto si imbattono nella più grande pepita d'oro mai ritrovata, e il sogno di un'immensa fortuna prende piede, assieme al loro lato più avido. I due formulano un piano per ottenere la propria ricompensa in cui uno di loro dovrà rimanere a guardia dell'oro, e l'altro andrà in cerca del necessario per poterlo estrarre dal terreno e trasportarlo al sicuro. Colui che rimane dovrà però riuscire a sopravvivere alle difficili condizioni del deserto, gli elementi naturali, famelici cani selvaggi e misteriosi intrusi, il tutto cercando di affrontare la possibilità di essere stato abbandonato al proprio destino".