Gold: Zac Efron e Anthony Hayes nella nuova clip esclusiva!

Il survival thriller co-scritto, diretto e interpretato da Anthony Hayes, Gold, ha debuttato al cinema il 17 Marzo. La pellicola è stata definita da Efron uno dei lavori più difficili della sua carriera, e in una nuova clip, rilasciata in esclusiva per Everyeye, vediamo perché.

Qui Zac Efron è un vagabondo che viaggia nel vasto deserto insieme al suo compagno di viaggio, interpretato da Hayes. Nel corso del loro lungo cammino i due si imbattono in una grandissima pepita d'oro. Anzi, nella più grande che sia mai stata rinvenuta. Quell'oggetto d'oro potrebbe cambiare totalmente le loro vite, portandoli a vivere nel lusso.

Nel video in questione diamo un'occhiata alle prove fisiche brutali di cui Efron parlava nell'intervista, che lo hanno messo a dura prova. L'attore appare sporco e stanco, e solleva, sradica e muove tutti i pezzi che trova sul suo cammino. Le riprese si sono svolte nell'Australia meridionale, e nel video possiamo ammirarne la maestosa bellezza mentre seguiamo il protagonista del film. Per dare un'occhiata alla clip vi basterà andare in fondo all'articolo.

Ma intanto, avete già visto il survival thriller con Zac Efron e Anthony Hayes? Se la risposta è ancora no, non possiamo che lasciarvi con il trailer di Gold.