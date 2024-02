Godzilla x Kong, il nuovo trailer ci mostra il villain che si cela nella Terra Cava!

Sono passati ormai 3 anni da quando Godzilla e Kong se le diedero di santa ragione per poi capire di dover unire le loro forze per far fronte a minacce più grandi: la tregua è durata abbastanza, insomma, soprattutto dal momento in cui dalla Terra Cava sta per giungere qualcosa che potrebbe richiamare i due kaiju alle armi.

Questo Godzilla x Kong è dunque pronto a far rientrare in servizio quelli che secondo il regista Adam Wingard sono una versione aggiornata dei protagonisti di Arma Letale: un buddy movie decisamente sui generis, almeno a giudicare da quanto vediamo nel nuovo trailer che serve, innanzitutto, a farci fare la conoscenza del nuovo villain con il quale i due dovranno interfacciarsi.

Nell'avventurarci ancora una volta nelle profondità della Terra Cava possiamo infatti incontrare, oltre all'adorabile Mini-Kong già visto in passato, questo Scar King che tanto timore sembra incutere nei nostri colossi preferiti, al punto da costringerli, dopo aver preso strade diverse, a stringersi ancora una volta le mani (pardon, le zampe!) per evitare che da quel mondo sotterraneo arrivi qualcosa che potrebbe mettere in grave pericolo la superficie della Terra. Cosa ne dite? Ce n'è abbastanza per volersi fiondare al cinema? Condividete con noi le vostre impressioni!