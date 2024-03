Godzilla x Kong, il nuovo trailer firmato dalla TOHO è il crossover che i fan aspettavano

Dopo il successo stratosferico di Godzilla Minus One, la nota casa di produzione giapponese Toho ha unito le forze con Warner Bros per pubblicare un nuovo trailer dedicato a Godzilla x Kong: Il nuovo impero, prossimo capitolo della saga 'occidentale' dei famosi kaiju firmata da Legendary Pictures.

Presentato nello stile classico di un trailer di un film di Godzilla della TOHO, il filmato promozionale - che potete ammirare nel post pubblicato originariamente sul social network X e disponibile in calce all'articolo - abbandona tutti i cliché che caratterizzano i trailer dei blockbuster americani per pubblicizzare il nuovo film dei Kaiju come fosse un prodotto orientale: tra le immagini, si intravede una scena ambientata vicino alle Piramidi e anche Godzilla che emerge dal Colosseo.

Ricordiamo che Godzilla x Kong: Il nuovo impero sarà il nuovo capitolo del MonsterVerse dopo il successo della serie tv Monarch: Legacy of Monsters, disponibile su Apple TV+: il film vede protagonisti gli attori di Godzilla vs. Kong Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle insieme a Dan Stevens (Legion), Alex Ferns (The Batman) e Fala Chen (Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli. La sceneggiatura è a firma di Terry Rossio (Godzilla vs. Kong) e Simon Barrett (You're Next) e Jeremy Slater (Moon Knight), da una storia di Rossio, Barrett e del regista Adam Wingard, basata sul personaggio "Godzilla" di proprietà della TOHO.

La data d'uscita è fissata per il prossimo 29 marzo. Per altri contenuti guardate il trailer occidentale di Godzilla x Kong.