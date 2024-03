Godzilla x Kong, il trailer finale è un riassunto dei 10 anni del MonsterVerse!

Ce n'è voluto di tempo per arrivare a questo Godzilla x Kong: il film che vedrà i due kaiju allearsi per sconfiggere una minaccia più grande arriverà in sala dopo una cavalcata durata 10 anni, e dalle parti di Warner Bros. sono assolutamente consapevoli del fatto che eventi del genere vadano festeggiati a dovere!

A qualche giorno di distanza dal trailer targato TOHO di Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero, ecco dunque il trailer finale che non solo anticipa l'uscita del film il prossimo 29 marzo (ricordandoci anche l'apertura delle prevendite dei biglietti), ma fa anche da utile recap di tutto ciò che abbiamo visto in questi primi 10 anni di MonsterVerse.

Dal Godzilla del 2014, con una giovanissima Millie Bobby Brown reduce dalle prime esperienze con Stranger Things e un Bryan Cranston fresco del trionfo del finale di Breaking Bad, ai successivi Kong: Skull Island, Godzilla II: King of Monsters e, ovviamente, Godzilla v Kong, il film che ci permise finalmente di goderci i due leggendari kaiju al massimo del loro splendore suonarsele di santa ragione sul grande schermo. Un modo come un altro per celebrare il franchise, ma anche per offrirci un riassunto che sicuramente non guasterà: e voi, quanto hype avete per questo nuovo capitolo della saga? Fatecelo sapere nei commenti!

