Godzilla x Kong, altre scene inedite con i due kaiju nel nuovo trailer!

Ormai quello del Monster-Verse è un universo cinematografico consolidato, ed anche uno dei pochi che oltre all'MCU riesce a reggersi in piedi tutt'oggi in maniera più che soddisfacente visti i risultati al botteghino al cinema, e di share sul piccolo schermo. Ecco quindi che il nuovo Godzilla x Kong è decisamente molto atteso dagli appassionati.

Come potete leggere dalla nostra recensione di Monarch quindi, l'universo legato ai mostri giganti più famosi della storia del cinema è in continua espansione e non accenna a fermarsi.

Negli ultimi mesi sono uscite diverse notizie riguardo il prossimo lungometraggio dedicato a questi personaggi, che a quanto pare ritroverà i protagonisti in condizioni ed in un contesto ben diverso rispetto a dove li abbiamo lasciati, al punto che ora i due storici avversari saranno costretti a collaborare per fronteggiare una minaccia ancora più pericolosa.

Ora è anche possibile vedere del nuovo materiale video dedicato a Godzilla x Kong grazie ad un nuovo trailer, da poco rilasciato in Cina.

Come potete vedere andando in calce a questa notizia, dalle nuove immagini si evince come stavolta la posta in gioco sia molto più alta, ed i potentissimi kaiju sono ora dotati di nuove armature e poteri per riuscire a tenere testa alle nuove minacce che arriveranno.

Sicuramente tutto ciò non potrà fare altro che sollecitare ulteriormente l'attesa degli appassionati, voi che ne dite? Tra l'altro sapevate che Godzilla: Minus One tornerà nelle sale?