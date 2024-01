Godzilla x Kong, il regista spiega il look rinnovato dei due kaiju: 'È parte della storia'

Negli anni, con i vari universi cinematografici che si sono creati, siamo abituati a vedere la crescita di molti personaggi nel corsi delle varie pellicole e, di conseguenza, vederli cambiare anche da un punto di vista estetico. Ecco che il nuovo Godzilla x Kong si prepara anche lui a rispettare questa sorta di regola non scritta, una tradizione.

Si perché, come si può anche vedere chiaramente dal recente trailer di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, i due mostri protagonisti si presentano al pubblico in una veste estetica tutta nuova, diversa da come siamo stati abituati a vederli fino a questo punto.

Il re di Skull Island si mostra con una folta barba e molti peli grigi in più, mentre invece il nostro amato lucertolone gigante ha dei colori tutti nuovi per le sue spine. Ecco che quindi, in una recente intervista, il regista del film Adam Wingard ha spiegato il motivo dietro questo cambio di look.

"Con Godzilla questa volta volevo fare qualcosa di diverso, sfruttare diversamente gli elementi del suo corpo dandogli un nuovo colore. Non volevo però che fosse una cosa causale, c'è un motivo narrativo per questo. La stessa cosa vale per Kong, volevo che avesse un aspetto diverso".

Voi che ne pensate di questa scelta? Quanto state attendendo il nuovo Godzilla x Kong? In attesa di saperne di più ci chiediamo: Monarch avrà una seconda stagione?